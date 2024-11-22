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Удары по базам и арсеналам РФ помогли Украине улучшить ситуацию со снарядами, - источник

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Ульяна Безпалько

Удары Украины по арсеналам и военным складам Российской Федерации помогли улучшить ситуацию со снарядами на фронте. У россиян сократилось преимущество в снарядах.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Генеральном штабе ВСУ.

По данным источника, на отдельных участках фронта соотношение использования боеприпасов сейчас составляет от 1:1,5 до 1:3. Уничтожение российских арсеналов значительно сократило преимущество противника на фронте.

Кроме того собеседник в Генштабе рассказал, что 50% огневого поражения на поле боя сейчас наносят дроны различных типов.

Снаряды для Украины

В начале 2024 года Украина столкнулась со значительной нехваткой снарядов, что было обусловлено приостановкой американской помощи из-за задержки финансирования в Конгрессе.

Однако со временем ситуация с артиллерией улучшилась. По данным источников РБК-Украина, к июню разрыв в количестве выстрелов между Украиной и РФ снизился с 1:7 до 1:3.

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Война в Украине