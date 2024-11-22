Удары по базам и арсеналам РФ помогли Украине улучшить ситуацию со снарядами, - источник

По данным источника, на отдельных участках фронта соотношение использования боеприпасов сейчас составляет от 1:1,5 до 1:3. Уничтожение российских арсеналов значительно сократило преимущество противника на фронте.

Кроме того собеседник в Генштабе рассказал, что 50% огневого поражения на поле боя сейчас наносят дроны различных типов.

Снаряды для Украины

В начале 2024 года Украина столкнулась со значительной нехваткой снарядов, что было обусловлено приостановкой американской помощи из-за задержки финансирования в Конгрессе.