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Удари по базах хуситів дали гарні результати, але спостереження продовжаться, - Пентагон

Фото: представник Пентагону генерал Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Удари США та Британії по базах хуситів у Ємені дали хороші результати, але війська союзників і далі продовжать стежити за ситуацією на предмет можливих ударів у відповідь.

Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наша початкова оцінка полягає в тому, що ми досягли хороших результатів. Але ми продовжимо спостереження і, як заявили президент (США Джо Байден – ред.) та міністр оборони (Ллойд – ред.) Остін, за необхідності продовжимо вживати необхідних заходів", - Заявив представник Пентагону.

За його словами, ніхто не хоче бачити ширший регіональний конфлікт. Але важливо не допустити такої небезпечної та безрозсудної поведінки щодо цивільних судів, удари по яких підривають світову економіку.

Що передувало

Зазначимо, що вчора вночі, 12 січня, Сполучені Штати та Британія за підтримки союзників завдали масованого комбінованого удару по базах та інших військових об'єктах хуситів у Ємені.

Повідомляється, що внаслідок ударів було пошкоджено багато військових об'єктів. Але, як зазначають офіційні представники США, удари завдавалися максимально точно та виважено, щоб уникнути жертв серед мирного населення.

Все, що відомо про нічну атаку по військових об'єктах в Ємені - читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

 

 

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ПентагонСполучені Штати АмерикиІлля Ємець