Удари по базах бойовиків та вплив Ірану на атаку ХАМАС: головні події в Ізраїлі за ніч

Авіація Ізраїлю минулої ночі завдала серії точних ударів по військовій інфраструктурі бойовиків. У свою чергу, терористи випустили кілька сотень ракет центральними та південними регіонами країни.

Про головні події вторгнення бойовиків ХАМАСу до Ізраїлю за минулу ніч читайте у матеріалі РБК-Україна .

Бойові дії

Ізраїльські військові вночі завдали серії авіаційних ударів по об'єктах військової інфраструктури у Секторі Газа. Зокрема, ракетами знищено кілька командних пунктів та таборів бойовиків.

Бойовики ХАМАС вночі двічі обстріляли місто Ашкелон із застосуванням ракет. Внаслідок удару в житловий будинок постраждала дитина. Бойовики заявили, що лише Ашкелоном уночі випустили понад 100 ракет.

За даними ряду джерел, у ході бойових дій 7 та 8 жовтня бойовики ХАМАС взяли в полон понад 100 осіб, серед них і військові. Крім того, раніше глава "Ісламського джихаду" Зіад ан-Нахала заявив, що представники його угруповання утримують у полоні понад 30 ізраїльтян, викрадених у секторі Гази.

Військова допомога Ізраїлю від союзників

У зв'язку з нападом бойовиків на Ізраїль, США направили свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Повідомляється, що кораблі прибудуть до берегів Ізраїлю за кілька днів.

Крім того, за даними дипломатичних джерел, США найближчим часом перекинуть близько 20 винищувачів на Близький Схід у рамках плану щодо зміцнення позицій американських сил у регіоні.

Ізраїль також запросив США керовані бомби і додаткові засоби протиповітряної оборони на тлі вторгнення сил ХАМАС до країни. Повідомляється, що це ключові засоби для завдання ударів по бойовикам і відповідно відображення їх ракетних атак.

Вплив Ірану на вторгнення ХАМАСу до Ізраїлю.

Також стало відомо, що представники іранських спецслужб допомогли бойовикам ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль та дали дозвіл на її проведення під час зустрічі у Бейруті на початку жовтня.

За словами ряду джерел, офіцери іранського "Корпуса вартових ісламської революції" (КСІР) працювали з ХАМАСом з серпня над розробкою плану серії повітряних, наземних та морських вторгнень.

Для успіху цієї операції Іран відклав інші регіональні конфлікти, зокрема протистояння із Саудівською Аравією в Ємені, щоб направити ресурси КВІР на координацію, фінансування та озброєння ХАМАСу та "Хезболли".