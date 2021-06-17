В "УДАРе" предложили другой подход к налогообложению

"По сути это уничтожение среднего класса еще в зародыше. Выстрел ему в голову. Причем выстрел патронами образца 1937 года. "Забрать и поделить", как уже делали в ХХ веке. В "Слуге народа" рассказывают, что закон предлагает украинцам добровольно задекларировать имущество. На самом деле «государево око» сначала будет наблюдать, а потом всех, кто не задекларируется, со временем ждет преследование за незадекларированные доходы "по всей строгости закона". То есть "зеленая власть" подвешивает каждого гражданина "на крючок", - отметил УДАРовец.

Он отметил, что власть заставит украинцев объяснять происхождение доходов, чтобы их задекларировать.

"Когда закон вступит в силу, чтобы внести имущество в декларацию нужно будет не только уплатить 5% налога, но и объяснить его происхождение. То есть, если вы строитель, который 5 лет работал на ремонтах, или работник, который в течение времени вкалывал на клубнике в Польше, вы не сможете показать сбережения из-за невозможности официально объяснить их происхождение и не сможете без проблем потратить их в будущем. Потому что к вам в потом придут и спросят: "а почему ты покупаешь машину, если не декларировал сбережения и не объяснил их происхождение? Ты - нарушитель закона". И такая "азаровщина" может быть применена к каждому гражданину", - пояснил Странников.

По его словам, партия "УДАР Виталия Кличко" предлагает изменить подход к налогообложению.

"Странно, что ко всем украинцам выставляют требования, как к народным депутатам или министрам. Возможно, власти сначала должны сделать так, чтобы украинцы жили как депутаты и чиновники, а потом с них требовать? Есть альтернатива такому подходу. Партия «УДАР» выступает за детенизацию доходов. Это правильная и необходимая вещь для становления справедливого и экономически сильного государства. Но давайте начнем с головы: сначала честная судебная система и эффективная антикоррупционная политика, а потом все остальное. Без справедливости в государстве требование о декларировании состояния абсурдно. Человек с какого-то там места украинского рейтинга Forbes останется при своем, а вот владелец участка земли и двух магазинчиков в районном центре - ни с чем", - резюмировал УДАРовец.