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В "УДАРе" Кличко проведут для украинцев курс первой домедицинской помощи

Новина українською →
Киев, Среда 16 февраля 2022 15:07
В "УДАРе" Кличко проведут для украинцев курс первой домедицинской помощи Фото: "УДАР Виталия Кличко" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Партия "УДАР Виталия Кличко" начинает цикл тренингов "Курс первой домедицинской помощи". Пройти обучение смогут все желающие в каждом регионе страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "УДАРа".

В партии уверены, что готовность к любой ситуации и знание четкого алгоритма действий - лучшая вакцина от паники.

Первыми посетят тренинг члены партии из Киева 19 февраля. Для участия в тренинге и получения дополнительной информации необходимо зарегистрироваться.

В "УДАРе" отметили, что тренинг предусматривает небольшое количество участников, поэтому после регистрации желающих могут пригласить на обучение не сразу.

Анкету регистрации можно заполнить по ссылке: https://bit.ly/3rNUy7E

Как сообщалось ранее, мэр столицы Виталий Кличко обнародовал мобилизационный ролик, чтобы призвать украинцев вступать в ряды территориальной обороны.

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УДАР Виталий Кличко
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