В "УДАРе" Кличко проведут для украинцев курс первой домедицинской помощи
Партия "УДАР Виталия Кличко" начинает цикл тренингов "Курс первой домедицинской помощи". Пройти обучение смогут все желающие в каждом регионе страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "УДАРа".
В партии уверены, что готовность к любой ситуации и знание четкого алгоритма действий - лучшая вакцина от паники.
Первыми посетят тренинг члены партии из Киева 19 февраля. Для участия в тренинге и получения дополнительной информации необходимо зарегистрироваться.
В "УДАРе" отметили, что тренинг предусматривает небольшое количество участников, поэтому после регистрации желающих могут пригласить на обучение не сразу.
Анкету регистрации можно заполнить по ссылке: https://bit.ly/3rNUy7E
Как сообщалось ранее, мэр столицы Виталий Кличко обнародовал мобилизационный ролик, чтобы призвать украинцев вступать в ряды территориальной обороны.