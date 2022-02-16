В "УДАРе" Кличко проведут для украинцев курс первой домедицинской помощи

Партия "УДАР Виталия Кличко" начинает цикл тренингов "Курс первой домедицинской помощи". Пройти обучение смогут все желающие в каждом регионе страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "УДАРа".

В партии уверены, что готовность к любой ситуации и знание четкого алгоритма действий - лучшая вакцина от паники.

Первыми посетят тренинг члены партии из Киева 19 февраля. Для участия в тренинге и получения дополнительной информации необходимо зарегистрироваться.

В "УДАРе" отметили, что тренинг предусматривает небольшое количество участников, поэтому после регистрации желающих могут пригласить на обучение не сразу.

Анкету регистрации можно заполнить по ссылке: https://bit.ly/3rNUy7E