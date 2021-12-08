В "Ударе" Кличко объяснили, что нужно для того, чтобы об Украине говорили с участием Украины

"Разговор Байдена и Путина о ситуации на нашей границе состоялся без участия украинских представителей. Чтобы об Украине говорили при участии Украины - нужно строить сильную армию. Именно эффективность и боеспособность армии определяет способность страны защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Это единственная возможная защита от внешней агрессии, на которую могут положиться украинские граждане", - считают в партии.

В заявлении подчеркнули, что сейчас количество средств, которые выделяются на оборону, не конвертируется в качество из-за неправильной стратегии власти.

"Правительство на 2022 год предусмотрело рекордную сумму на финансирование сектора безопасности и обороны Украины - 323,13 млрд грн, что равняется 6% ВВП, как и требует закон. Но количество не конвертируется в качество. Во-первых, несмотря на большие бюджетные ассигнования, Министерство обороны не успевает освоить все средства, вследствие чего срывается Государственный оборонный заказ. Во-вторых, сугубо на оборону уйдет меньше половины выделенных средств. МВД, которому подчиняются и национальная гвардия и пограничная служба, получит почти 100 млрд грн из этого бюджета", - убеждены в партии.

"УДАР Виталия Кличко" предлагает увеличить бюджет развития армии и сфокусироваться на качественном преобразовании войска.

"Необходимо наконец провести комплексную реформу государственного "Укроборонпрома" и модернизацию отечественного ВПК; создать Оборонный фонд, который бы гарантированно наполнялся из бюджета в соответствии с требованиями НАТО к бюджетам развития. В то же время в этот Фонд должны направляться 100% средств от экспорта военной техники и вооружения, которое производится в Украине. Средства этого Фонда могут использоваться исключительно на качественное перевооружение ВСУ", - подытожили в партии.