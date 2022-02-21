В "УДАРе" Кличко начались всеукраинские "Курсы первой домедицинской помощи"

Спикер партии Олег Петровец отметил, что инициатива "УДАРа" направлена ​​на уменьшение паники среди общества.

"Партия "УДАР" начала курс первой медицинской помощи. Курс будет проходить не только в Киеве, но и в каждой области. Нынешняя ситуация такова, что нужно быть готовыми к любому развитию событий. Если человек готов и знает алгоритм действий, то это наиболее эффективная вакцина против паники. Эти тренинги актуальны, потому что мы получили огромный отзыв от людей. За первый день регистрации подали заявку несколько тысяч человек. Данная тема очень важна для людей, они готовы приходить и применять эти знания. Очень большое уважение и благодарность людям, которые проводят эти тренинги", - сказал Петровец.

Он отметил, что навыки предоставления первой домедицинской помощи нужны для ежедневной жизни каждого сознательного гражданина.

"Эти тренинги не только для того, чтобы знать на случай боевых действий. Каждый ответственный гражданин должен обладать этими знаниями, чтобы помочь кому-то дома, в транспорте, во время массового мероприятия. Поэтому это вклад "УДАРа" в развитие гражданского общества", - сказал представитель партии.

Участники обучения в Киеве отметили, что тренинг был очень информативным и полезным. Они поблагодарили "УДАР" за предоставленную возможность и выразили желание принять участие в других образовательных проектах партии.

Зарегистрироваться на следующие тренинги можно по ссылке -https://bit.ly/3rNUy7E.