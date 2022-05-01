После удара по Змеиному Россия активизировала свой флот в Черном море

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Пивдень ".

"Тем временем в море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа «Раптор» противник пытался осуществить эвакуацию и пополнения личным составом своих подразделений, что остаются на острове", - говорится в сообщении.

В командовании добавляют, остальные корабли и подводная лодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.