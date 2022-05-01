RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після удару по Зміїному Росія активізувала свій флот у Чорному морі

Фото: корабли РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

В морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Триває загроза ракетного удару по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Тим часом в морі зафіксовано активізацію сил ворожого флоту. Після нанесення нами чергового удару по Зміїному, десантними швидкісними катерами типу «Раптор» противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові", - йдеться в повідомленні.

В командуванні додають, решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні.

Нагадаємо, російські військові запустили ракету по Синельниківському району Дніпропетровської області. Влучили у склади агропідприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЧерноморский флот