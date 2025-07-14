Удар по Златопілю: кількість постраждалих зросла до 10 (фото наслідків)

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Златополю Харківської області 14 липня зросла до 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також пошкоджено котельню, житлові будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автомобілі.

"Загинула 57-річна жінка. Ще десятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми", - повідомили у прокуратурі.

Удар по Златопілю

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 липня, росіяни атакували місто Златопіль дронами-камікадзе. Унаслідок удару загинула одна людина.

За попередніми даними, атака здійснена БПЛА типу "Герань-2" (Shahed), які ворог активно використовує для нічних обстрілів українських міст.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару загинула одна людина. Ще семеро постраждали, серед них - 13-річна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.