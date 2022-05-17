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Удар по заводу Knauf в Донецкой области: жертв и пострадавших нет

Фото: Павел Кириленко (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Завод "Knauf Украина" в Донецкой области был атакован сегодня российской авиацией. Во время авиаудара никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, от ударов пострадали помещения предприятия, начался пожар. Спасатели ГСЧС пытаются его потушить

"В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они умышленно разрушают промышленность Донецкой области, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями. Но они не учли того, насколько ярыми являются украинцы. Выстоим. Выберем. Отстроим", - написал Кириленко.

Напомним, в Соледаре (Донецкая область) прогремел сильный взрыв. По непроверенной информации, инцидент произошел на заводе Knauf.

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