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"УДАР" встал на путь укрепления и роста, - Палатный

Автор: Илона Свиридова

Партия "УДАР" проходит новый этап укрепления и роста команды.

Об этом на съезде заявил председатель исполнительного комитета партии Артур Палатный, передает сайт партии.

"Уже сегодня мы готовы действовать как мощная всеукраинская сила, предлагать решения и брать на себя ответственность. Своей работой мы докажем, что "УДАР" достоин стать главной командой Украины", - сказал он.

По его словам, в основу партии входят народные и местные депутаты, городские головы и лидеры самоуправления, эксперты, предприниматели, ветераны и волонтеры.

"Активное развитие региональных команд по всей Украине еще продолжается, и мы приглашаем всех патриотических, профессиональных, порядочных украинцев присоединяться. Неравнодушные граждане могут также участвовать в работе партии благодаря проекту "Украинская команда УДАРа", даже формально не вступая в партию. Фактически это платформа, на которой каждый украинец может приобщиться", - отметил Палатный.

Как отметил Палатный, партия уже подготовила план действий по выходу страны из кризиса: "Экономический план действий: Защита. Безопасность. Развитие".

"С сильным лидером, с сильной командой, с мощной программой преобразований, "УДАР" готов брать на себя ответственность за ситуацию в стране", - сказал Палатный.

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УДАРАртур Палатный