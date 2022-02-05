"УДАР" став на шлях зміцнення та зростання, - Палатний

"Вже сьогодні ми готові діяти як потужна всеукраїнська сила, пропонувати рішення та брати на себе відповідальність. Своєю роботою ми доведемо, що "УДАР" гідний стати головною командою України", - сказав він.

За його словами, в основу партії входять народні та місцеві депутати, міські голови та лідери самоврядування, експерти, підприємці, ветерани та волонтери.

"Активна розбудова регіональних команд по всій Україні ще продовжується, і ми запрошуємо всіх патріотичних, професійних, порядних українців приєднуватись. Небайдужі громадяни можуть також брати участь у роботі партії завдяки проекту "Українська команда УДАРу", навіть формально не вступаючи в партію. Фактично це платформа, на якій кожен українець може долучитись", - зазначив Палатний.

Як наголосив Палатний, партія вже підготувала план дій виходу країни із кризи: "Економічний план дій: Захист. Безпека. Розвиток".

"З сильним лідером, з сильною командою, з потужною програмою перетворень, "УДАР" готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в країні", - сказав Палатний.