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Під Єйськом "прилетіло" по військовій частині ППО окупантів: багато поранених

Росія, П'ятниця 21 червня 2024 13:59
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Під Єйськом "прилетіло" по військовій частині ППО окупантів: багато поранених Фото: під обстріл потрапила військова частина ППО у Краснодарському краї РФ 21 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії ракета вдарила по військовій частині ППО під Єйськом (Краснодарський край). Поранено дев'ятьох окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"У ніч на 21 червня у селі Воронцовка у Краснодарському краї невстановлена ​​ракета потрапила до казарми в/год 33859. Поруч знаходиться полігон Воронцовський", - стверджує Telegram-канал.

За даними ASTRA, будівлю казарми пошкоджено, поранено дев'ятьох російських військовослужбовців.

Під Єйськом &quot;прилетіло&quot; по військовій частині ППО окупантів: багато поранених

При цьому ні місцева влада, ні Міноборони РФ про ракетну атаку на військову частину ППО не повідомили. Загалом, за даними Міноборони, сили ППО в Краснодарському краї нібито відобразили атаку 43 безпілотників.

Атаки дронів у РФ

Останні кілька днів ознаменувалися ефективними ударами Сил оборони України по важливих об'єктах окупантів у Росії.

Так, у Росії були вражені нафтопереробні заводи (НПЗ), місця зберігання "шахедів" і не лише. Зокрема, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

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