Під Єйськом "прилетіло" по військовій частині ППО окупантів: багато поранених
У Росії ракета вдарила по військовій частині ППО під Єйськом (Краснодарський край). Поранено дев'ятьох окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
"У ніч на 21 червня у селі Воронцовка у Краснодарському краї невстановлена ракета потрапила до казарми в/год 33859. Поруч знаходиться полігон Воронцовський", - стверджує Telegram-канал.
За даними ASTRA, будівлю казарми пошкоджено, поранено дев'ятьох російських військовослужбовців.
При цьому ні місцева влада, ні Міноборони РФ про ракетну атаку на військову частину ППО не повідомили. Загалом, за даними Міноборони, сили ППО в Краснодарському краї нібито відобразили атаку 43 безпілотників.
Атаки дронів у РФ
Останні кілька днів ознаменувалися ефективними ударами Сил оборони України по важливих об'єктах окупантів у Росії.
Так, у Росії були вражені нафтопереробні заводи (НПЗ), місця зберігання "шахедів" і не лише. Зокрема, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.
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