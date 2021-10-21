"Удар" видит большие риски в социальных показателях, которые Кабмин закладывает на 2022 год

Представитель "УДАРа Виталия Кличко", вице-премьер-министр по 2016-2019 годах Павел Розенко видит большие риски в социальных показателях, которые правительство закладывает на следующий год. В частности, впервые за время независимости рост зарплат будет вдвое меньше, чем ожидаемая инфляция.

"Минимальная заработная плата в течение года должна вырасти на 200 грн, или на 3%. А инфляцию правительство показывает в 6%. Хотя я не верю в это. Мы видим, как растут цены, а нас ждет еще отопительный сезон. Но если взять даже прогноз правительства, рост цен в два раза опережает рост зарплат. За те 20 лет, что я занимаюсь социальной политикой, я такого у нас в Украине еще не видел. То есть это впервые в истории правительство прямо говорит, что даже не компенсирует работающим людям инфляцию в стране. На мой взгляд, это недопустимо", - подчеркивает Розенко.

Он напоминает, что Зеленский обещал в Украине зарплаты, как в Польше. Однако в следующем году минимальная зарплата в Польше возрастет примерно на 1,5 тыс. грн, а в Украине - на 200 грн. При этом инфляция может быть значительно больше, чем предусматривает правительство. А у общин и регионов могут возникнуть проблемы с выплатой надбавок к зарплатам для бюджетников.

"Сегодня правительство фактически заставляет ОТГ, города и городки заключать контракты на газ по 50 грн и обещает частично компенсировать расходы, чтобы удержать цены для населения. Но где эта компенсация для местных бюджетов в проекте госбюджета на следующий год? Ее нет. Поэтому местные органы власти будут обязаны где-то найти средства, чтобы самостоятельно компенсировать рост тарифов. То есть они вынуждены будут забрать из местных бюджетов все средства и передать НАК "Нафтогазу" как плату. Уже сегодня местные органы власти предупреждают, что у них не будет возможности платить надбавки учителям и медикам, обновлять жилищно-коммунальное хозяйство. Уже сегодня они вынуждены поднимать цены на проезд в коммунальном транспорте. Правительство должно четко выполнить меморандум, который оно подписало с громадами, и предусмотреть компенсацию в бюджете-2022", - отмечает Розенко.

Также он предостерегает от дальнейшего сокращения числа субсидиантов. Ведь на субсидии в бюджете-2022 году закладывается почти на 10 млрд грн меньше, чем в этом году.

"В 2017 году почти 7 млн ​​домохозяйств получали субсидии, а сегодня - меньше 2,5 млн. За эти годы у нас что, зарплата в три раза увеличилась или пенсия? Или тарифы уменьшились в два раза, как обещал президент Зеленский? Нет, этого не произошло. Зарплаты заморожены, пенсии заморожены, тарифы растут, а количество субсидиантов уменьшается. Огромная сумма долга украинцев за жилищно-коммунальные услуги - 70 млрд грн - уже свидетельствует о том, что система субсидий не работает. Что не все, кто нуждается в субсидиях, их получают", - констатирует Розенко.