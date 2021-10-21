"Удар" бачить великі ризики у соціальних показниках, які уряд закладає на 2022 рік

Представник "УДАРу Віталія Кличка", віце-прем’єр-міністр у 2016-2019 роках Павло Розенко бачить великі ризики у соціальних показниках, які уряд закладає на наступний рік. Зокрема, чи не вперше за часи незалежності зростання зарплат буде вдвічі меншим, ніж очікувана інфляція.

"Мінімальна заробітна плата протягом року має зрости на 200 грн, або на 3%. А інфляцію уряд показує в 6%. Хоча я не вірю в це. Ми бачимо, як зростають ціни, а нас чекає ще опалювальний сезон. Але якщо взяти навіть прогноз уряду, зростання цін в два рази випереджає зростання зарплат. За ті 20 років, що я займаюся соціальною політикою, я такого у нас в Україні ще не бачив. Тобто це вперше в історії уряд прямо говорить, що навіть не компенсує працюючим людям інфляцію в державі. На мій погляд, це неприпустимо", - підкреслює Розенко.

Він нагадує, що Зеленський обіцяв в Україні зарплати, як в Польщі. Втім, наступного року мінімальна зарплата в Польщі зросте приблизно на 1,5 тис. грн, а в Україні - лише на 200 грн. При цьому інфляція може бути значно більшою, ніж передбачає уряд. А у громад та регіонів можуть виникнути проблеми з виплатою надбавок до зарплат для бюджетників.

"Сьогодні уряд фактично змушує ОТГ, міста та містечки заключати контракти на газ по 50 грн і обіцяє частково компенсувати витрати, щоб утримати ціни для населення. Але де ця компенсація для місцевих бюджетів у проєкті держбюджету на наступний рік? Її немає. Тож місцеві органи влади будуть зобов’язані десь знайти кошти, щоб самостійно компенсувати зростання тарифів. Тобто вони змушені будуть забрати з місцевих бюджетів всі кошти і передати НАК "Нафтогазу" як плату. Вже сьогодні місцеві органи влади попереджають, що у них не буде можливості платити надбавки вчителям та медикам, оновлювати житлово-комунальне господарство. Вже сьогодні вони вимушені піднімати ціни на проїзд в комунальному транспорті. Уряд має чітко виконати меморандум, який він підписав з громадами, і передбачити компенсацію в бюджеті-2022", - наголошує Розенко.

Також він застерігає від подальшого скорочення числа субсидіантів. Адже на субсидії у бюджеті-2022 році закладається майже на 10 млрд грн менше, ніж цьогоріч.

"У 2017 році майже 7 млн домогосподарств отримували субсидії, а сьогодні - менше 2,5 млн. За ці роки у нас що, зарплата в три рази збільшилася чи пенсія? Чи, може, тарифи зменшилися в два рази, як обіцяв президент Зеленський? Ні, цього не відбулося. Зарплати заморожені, пенсії заморожені, тарифи зростають, а кількість субсидіантів зменшується. Величезна сума боргу українців за житлово-комунальні послуги - 70 млрд грн - вже свідчить про те, що система субсидій не працює. Що не всі, хто потребує субсидій, їх отримують", - констатує Розенко.