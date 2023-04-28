Удар по Умані не зупинив Кубок України з веслування: олімпійська призерка оголосила демарш

Срібна та бронзова медалістка Токіо знялася з розіграшу Кубка України. У момент атаки на місто вона перебувала в готелі, що розташований за 300 метрів від будинку, в який влучила ракета.

"Трагедія сталася поряд з готелем, де знаходиться наша команда. Я прокинулася вночі від вибуху, все тряслося... Вважаю це недоречним, коли у місті траур, а ми будемо виступати після ракетної атаки", – пояснила Лузан.

До її позиції, однак, не дослухалися функціонери. За словами головного тренера збірної України Ігоря Нагаєва, змагання відбудуться в запланований час. На 28 квітня призначені фінальні старти. Таке рішення ухвалив головний суддя Кубка України.

Хто така Людмила Лузан

Уродженка Івано-Франківської області, веслувальниця-каноїстка. У дитинстві займалася спортивною гімнастикою, а згодом приєдналася до брата в секції веслування.

На дорослому рівні першу нагороду здобула в 2018 році – "бронзу" на чемпіонаті Європи в Белграді на дистанції 500 м. На Олімпійських іграх-2022 виборола дві нагороди – срібну медаль у каное-двійках (500 м) та бронзову в каное-одиночках (200 м). У 2020-2022 рр. виграла низку змагань на чемпіонатах Європи та світу, а також Кубку світу.

На чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное-2022 принесла Україні 3 нагороди: золоті медалі в одиночних змаганнях на 500 і 1000 м, а також "срібло" в дуеті з Анастасією Четверіковою. У 2021 році отримала Орден княгині Ольги ІІІ ст.

Нагадаємо, що вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Умані на Черкащині. Смертносна ракета влучила у багатоповерхівку. Кількість постраждалих від атаки продовжує зростати. За даними МВС, усього в місті пошкоджені 10 будинків.