Удар по Умани не остановил Кубок Украины по гребле: призерка Олимпиады объявила демарш

Серебряная и бронзовая медалистка Токио снялась с розыгрыша Кубка Украины. В момент атаки на город она находилась в отеле, расположенном в 300 метрах от дома, в который попала ракета.

"Трагедия произошла рядом с гостиницей, где находится наша команда. Я проснулась ночью от взрыва, все тряслось... Считаю это неуместным, когда в городе траур, а мы будем выступать после ракетной атаки", – объяснила Лузан.

К ее позиции, однако, не прислушались функционеры. По словам главного тренера сборной Украины Игоря Нагаева, соревнования пройдут в запланированное время. На 28 апреля назначены финальные старты. Такое решение принял главный судья Кубка Украины.

Кто такая Людмила Лузан

Уроженка Ивано-Франковской области, гребчиха-каноистка. В детстве занималась спортивной гимнастикой, а затем присоединилась к брату в секции гребли.

На взрослом уровне первую награду выиграла в 2018 году – "бронзу" на чемпионате Европы в Белграде на дистанции 500 м. На Олимпийских играх-2022 завоевала две награды – серебряную медаль в каноэ-двойках (500 м) и бронзовую в каноэ-одиночках (200 м). В 2020-2022 гг. выиграла ряд соревнований на чемпионатах Европы и мира, а также Кубка мира.

На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ-2022 принесла Украине 3 награды: золотые медали в одиночных соревнованиях на 500 и 1000 м, а также "серебро" в дуэте с Анастасией Четвериковой. В 2021 году получила Орден княгини Ольги III ст.

Напомним, что ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. Смертносная ракета попала в многоэтажку. Число пострадавших от атаки продолжает расти. По данным МВД, всего в городе повреждены 10 домов.