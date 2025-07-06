Удар по ТЦК у Кременчуці: з'явилися перші фото наслідків

Росія атакувала центр Кременчука дронами. Пошкоджено ТЦК та житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Телеграф" та "Кременчуцьку газету".
Сьогодні, 6 липня, близько 9:30 у Кременчуці пролунала серія вибухів.
Російська армія влучила у будівлю Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
Попередньо, серед військовослужбовців та працівників центру постраждалих немає. Однак унаслідок вибухів пошкоджено й сусідні житлові будинки.
Крім того, пошкоджений дитячий садок, а також адмінбудівля.
Через інцидент у центральній частині міста перекрили одну з доріг. На місці працюють рятувальні служби та правоохоронці для ліквідації наслідків.
Ситуація перебуває під контролем місцевої влади.
У ДСНС повідомили, що у наслідок атаки виникла пожежа на площі 700 кв. м у двоповерховій будівлі. Станом на 14:05 рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Пошкоджено 14 житлових будинків і 5 автомобілів.
Для ліквідації наслідків було задіяно 22 одиниці техніки та 87 рятувальників. На місці також працюють психологи, піротехніки ДСНС та інші відповідні служби.
Окупаційні війська РФ вранці 6 липня атакували Кременчук дронами-камікадзе. Один з ворожих БпЛА влучив у будівлю районного ТЦК та СП, ще один - у житловий будинок поруч.
За даними командування Сухопутних військ, попередньо, серед військових та працівників центру немає поранених чи загиблих. На місці ударів працюють всі необхідні служби, ситуація контролюється.
Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що внаслідок атаки виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих до екстрених служб наразі не надходила.
За повідомленнями місцевих жителів, вибухи пролунали у центральній частині міста. Частина дороги в районі обстрілу була перекрита.
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