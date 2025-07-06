Удар по ТЦК у Кременчуці: з'явилися перші фото наслідків

Сьогодні, 6 липня, близько 9:30 у Кременчуці пролунала серія вибухів.

Російська армія влучила у будівлю Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

Фото: Дронова атака РФ по центру Кременчука (telegraf.in.ua)

Попередньо, серед військовослужбовців та працівників центру постраждалих немає. Однак унаслідок вибухів пошкоджено й сусідні житлові будинки.

Крім того, пошкоджений дитячий садок, а також адмінбудівля.

Фото: Дронова атака РФ по центру Кременчука (telegraf.in.ua)

Через інцидент у центральній частині міста перекрили одну з доріг. На місці працюють рятувальні служби та правоохоронці для ліквідації наслідків.

Ситуація перебуває під контролем місцевої влади.

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У ДСНС повідомили, що у наслідок атаки виникла пожежа на площі 700 кв. м у двоповерховій будівлі. Станом на 14:05 рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь.

Фото: Дронова атака РФ по центру Кременчука (t.me/dsns_telegram)

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Пошкоджено 14 житлових будинків і 5 автомобілів.

Для ліквідації наслідків було задіяно 22 одиниці техніки та 87 рятувальників. На місці також працюють психологи, піротехніки ДСНС та інші відповідні служби.