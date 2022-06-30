Удар по ТЦ в Кременчуге. СБУ установила обстоятельства запуска ракет

Служба безопасности Украины продолжает собирать доказательства, которые подтверждают, что оккупанты сознательно совершили военное преступление, ударив по торговому центру в Кременчуге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СБУ Ивана Баканова .

По данным Службы безопасности, запуск ракет типа "Х-22" осуществлен из стратегических бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

На видео с моментом удара отчетливо видно, что оккупанты попали именно в ТЦ, где было большое количество посетителей. Также по спутниковым снимкам можно сравнить количество машин на парковке у ТЦ в разное время. Все выдумки российской пропаганды о том, что торговый центр не работал, опровергаются фактами.

Что касается обстрела Кременчугского завода дорожных машин, то никаких складов с военной техникой там не было. Предприятие на самом деле производило асфальтосмесительные установки.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России - это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", - заявил Иван Баканов.