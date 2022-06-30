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Удар по ТЦ в Кременчуці. СБУ встановила обставини запуску ракет

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Кременчук, Четвер 30 червня 2022 10:49
Удар по ТЦ в Кременчуці. СБУ встановила обставини запуску ракет Фото: знищений ТЦ у Кременчуці (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України продовжує збирати докази, які підтверджують, що окупанти свідомо скоїли військовий злочин, вдаривши по торговому центру в Кременчуці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови СБУ Івана Баканова.

За даними Служби безпеки, запуск ракет типу "Х-22" здійснено зі стратегічних бомбардувальників "Ту-22М3", що злетіли з військового аеродрому "Шайковка" в Калузькій області. Самі ж ракети були випущені в повітряному просторі Курської області.

На відео з моментом удару чітко видно, що окупанти потрапили саме в ТЦ, де була велика кількість відвідувачів. Також по супутниковим знімкам можна порівняти кількість машин на парковці біля ТЦ в різний час. Всі вигадки російської пропаганди про те, що торговий центр не працював, спростовуються фактами.

Що стосується обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то ніяких складів з військовою технікою там не було. Підприємство насправді виробляло асфальтозмішувальні установки.

"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них представляють полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії - це збіговисько терористів, які обов'язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази поки ретельно документуються", - заявив Іван Баканов.

Нагадаємо, 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці. За словами президента України Володимира Зеленського, в момент попадання ракети в ТЦ перебували близько тисячі мирних громадян.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару по цивільному об'єкту в Кременчуці загинули 20 людей, ще 59 постраждали.

При цьому в Росії стверджують, що цілилася по ангарах з "західною зброєю", які нібито знаходилися поруч.

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