Удар по ТЦ в Кременчуці. СБУ встановила обставини запуску ракет

Служба безпеки України продовжує збирати докази, які підтверджують, що окупанти свідомо скоїли військовий злочин, вдаривши по торговому центру в Кременчуці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови СБУ Івана Баканова .

За даними Служби безпеки, запуск ракет типу "Х-22" здійснено зі стратегічних бомбардувальників "Ту-22М3", що злетіли з військового аеродрому "Шайковка" в Калузькій області. Самі ж ракети були випущені в повітряному просторі Курської області.

На відео з моментом удару чітко видно, що окупанти потрапили саме в ТЦ, де була велика кількість відвідувачів. Також по супутниковим знімкам можна порівняти кількість машин на парковці біля ТЦ в різний час. Всі вигадки російської пропаганди про те, що торговий центр не працював, спростовуються фактами.

Що стосується обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то ніяких складів з військовою технікою там не було. Підприємство насправді виробляло асфальтозмішувальні установки.

"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них представляють полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії - це збіговисько терористів, які обов'язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази поки ретельно документуються", - заявив Іван Баканов.