Удар по цивільній колоні у Запоріжжі: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

Кількість загиблих внаслідок обстрілу колони з цивільними у Запоріжжі зросла до 25 осіб. При цьому дістали поранення близько 50 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Facebook .

За даними слідства, сьогодні близько 7:30 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок чого було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону з мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку.

За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 25 осіб. Також близько 50 дістали поранення, серед них - діти.

При цьому Запорізька обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.