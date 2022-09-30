Удар по гражданской колонне в Запорожье: количество погибших и пострадавших резко возросло

Количество погибших в результате обстрела колонны с гражданскими в Запорожье возросло до 25 человек. При этом получили ранения около 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook .

По данным следствия, сегодня около 7:30 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате чего была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка.

По последним данным, в результате обстрела погибли 25 человек. Также около 50 получили ранения, среди них - дети.

При этом Запорожская областная прокуратура открыла уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.