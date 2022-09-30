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Удар по гражданской колонне в Запорожье: количество погибших и пострадавших резко возросло

Фото: в результате обстрела гражданской колонны погибли 25 человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Количество погибших в результате обстрела колонны с гражданскими в Запорожье возросло до 25 человек. При этом получили ранения около 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.

По данным следствия, сегодня около 7:30 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате чего была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка.

По последним данным, в результате обстрела погибли 25 человек. Также около 50 получили ранения, среди них - дети.

При этом Запорожская областная прокуратура открыла уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Напомним, сегодня 30 сентября российские войска нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.

По словам, губернатора Запорожской области, люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию к родственникам.

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ЗапорожьеВойна России против Украины