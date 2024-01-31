Удар по центру Покровська: поліція показала перші кадри після обстрілу

Правоохоронці опублікували відео кадрів перших хвилин після російського ракетного удару по центру Покровська в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.
"Рятували важкопоранених. Відео роботи парамедиків поліції на місці ракетного удару в Покровську 30 січня ворог завдав два удари по місту", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що війська РФ атакували місто ракетами С-300 та "Іскандер-М".
Унаслідок обстрілів поранення дістали 8 цивільних осіб. Найстаршому пораненому 64 роки, наймолодшому - 27. На місцях влучень парамедики поліції надавали невідкладну допомогу постраждалим і доправляли їх до лікарні.
Руйнувань зазнали будинки, підприємство та залізнична інфраструктура.
Окупанти із постійною періодичністю обстрілюють Покровськ Донецької області. Наприклад, буквально 24 січня російські війська вдарили по інфраструктурному об'єкту в Донецькій області, через що Покровськ залишився без води.
Сьогодні Покровська міська військова адміністрація повідомила, що російські війська пізно ввечері, 30 січня, обстріляли місто. Шестеро людей отримали поранення.
А в ніч на 6 січня загарбники завдали масованого удару по Покровську. Тоді загинули понад десять осіб, серед яких були діти.
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