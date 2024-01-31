Удар по центру Покровська: поліція показала перші кадри після обстрілу

Правоохоронці опублікували відео кадрів перших хвилин після російського ракетного удару по центру Покровська в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області .

"Рятували важкопоранених. Відео роботи парамедиків поліції на місці ракетного удару в Покровську 30 січня ворог завдав два удари по місту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що війська РФ атакували місто ракетами С-300 та "Іскандер-М".

Постраждалі та руйнування

Унаслідок обстрілів поранення дістали 8 цивільних осіб. Найстаршому пораненому 64 роки, наймолодшому - 27. На місцях влучень парамедики поліції надавали невідкладну допомогу постраждалим і доправляли їх до лікарні.

Руйнувань зазнали будинки, підприємство та залізнична інфраструктура.

Обстріли Покровська

Окупанти із постійною періодичністю обстрілюють Покровськ Донецької області. Наприклад, буквально 24 січня російські війська вдарили по інфраструктурному об'єкту в Донецькій області, через що Покровськ залишився без води.

Сьогодні Покровська міська військова адміністрація повідомила, що російські війська пізно ввечері, 30 січня, обстріляли місто. Шестеро людей отримали поранення.

А в ніч на 6 січня загарбники завдали масованого удару по Покровську. Тоді загинули понад десять осіб, серед яких були діти.