Удар по центру Покровска: полиция показала первые кадры после обстрела

Правоохранители опубликовали видео кадров первых минут после российского ракетного удара по центру Покровска в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области .

"Спасали тяжелораненых. Видео работы парамедиков полиции на месте ракетного удара в Покровске 30 января враг нанес два удара по городу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что войска РФ атаковали город ракетами С-300 и "Искандер-М".

Пострадавшие и разрушения

В результате обстрелов ранения получили 8 гражданских лиц. Самому старшему раненому 64 года, самому младшему - 27. На местах попаданий парамедики полиции оказывали неотложную помощь пострадавшим и доставляли их в больницу.

Разрушениям подверглись дома, предприятие и железнодорожная инфраструктура.

Обстрелы Покровска

Оккупанты с постоянной периодичностью обстреливают Покровск Донецкой области. Например, буквально 24 января российские войска ударили по инфраструктурному объекту в Донецкой области, из-за чего Покровск остался без воды.

Сегодня Покровская городская военная администрация сообщила, что российские войска поздно вечером, 30 января, обстреляли город. Шесть человек получили ранения.

А в ночь на 6 января захватчики нанесли массированный удар по Покровску. Тогда погибли более десяти человек, среди которых были дети.