Удар по центру Харкова: пошкоджено готель Kharkiv Palace і житловий будинок, 20 постраждалих

Обстріл Харкова

За словами Терехова, росіяни 16 разів вдарили по місту. В наслідок російського удару є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури", - сказано у повідомленні голови ОВА.

Пізніше Терехов заявив, що відомом про 16 постраждалих. За попередньою інформацією - обійшлось без жертв. Однак 5 осіб було госпіталізовано.

"ДСНС, поліція - працюють. Домедичну допомогу рятувальники надали 7 людям, з яких 2 дітей. Серед потерпілих - журналіст із Великої Британії. Також надзвичайники та поліцейські евакуювали із пошкодженого будинку 8 осіб, передавши їх лікарям та психологам", - повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Оновлено о 21:50.

За даними Офісу Генерального прокурора в наслідок ворожої атаки на центр Харкова поранено 20 осіб, серед них діти та іноземець.

"Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора", - сказано в повідомленні".

Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень

П'ятизірковий готель Kharkiv Palace пошкоджено внаслідок ракетної атаки. Він розташований на проспекті Правди, 2 у центральній частині міста та був відкритий 15 грудня 2011 року.

У готелі 171 номер, три ресторани, великі конференц-зали.

За словами Терехова,у центрі міста було два потужні вибухи - це були ракети типу "С-300", випущені з Бєлгородської області.

"Одна ракета прилетіла в готель, друга вдарила по житловому будинку теж у центрі", - сказав Терехов.

Станом на 21:00 відомо про двох поранених у готелі у центрі Харкова. Один з них — іноземний журналіст, він має уламкові поранення грудної клітини. Також поранена жінка. Обох ушпиталили.

Влучання у Kharkiv Palace прийшлося на 12 поверх.

Фото: Росія обстріляла Харків (facebook.com/Kharkov.City)

Влучання в інші райони міста

Як повідомив начальник ГУНП в Харківській області Олександр Тимошко, також було зафіксовано три влучання ракет РФ в Індустріальному районі. Усі - в землю. За його словами, внаслідок цих ударів поранених немає.

Ще одне з влучань зруйнувало дитячий садок, а житлові будинки поруч пошкоджені вибуховою хвилею.

Як повідомили в МОЗ, в результаті обстрілу пошкоджено приміщення трьох медзакладів міста.

Попередньо, жоден з пацієнтів медзакладів та медперсонал лікарень не постраждав.

Фото: росіяни влучили у лікарні у Харкові (t.me/mozofficial)

Ракетний обстріл України у ніч на 29 грудня

Вночі, 29 грудня, ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА.

Також під час атаки ворог запустив десятки ракет. Терористи застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила 114 цілей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.