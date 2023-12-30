Удар по центру Харькова: поврежден отель Kharkiv Palace и жилой дом, 16 пострадавших

Обстрел Харькова

По словам Терехова, россияне 16 раз ударили по городу. В результате российского удара повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта.

"Оккупанты ударили по центральной части города Харькова. Есть повреждения гражданской инфраструктуры", - сказано в сообщении главы ОВА.

Позже Терехов заявил, что известно о 16 пострадавших. По предварительной информации, обошлось без жертв. Однако 5 человек были госпитализированы.

"ГСЧС, полиция - работают. Домедицинскую помощь спасатели оказали 7 людям, из которых 2 детей. Среди пострадавших - журналист из Великобритании. Также чрезвычайники и полицейские эвакуировали из поврежденного дома 8 человек, передав их врачам и психологам", - сообщил глава МВД Игр Клименко.

Отель Kharkiv Palace получил повреждения

Пятизвездочный отель Kharkiv Palace был поврежден в результате атаки по ракетам. Он расположен на проспекте Правды, 2 в центральной части города и открыт 15 декабря 2011 года.

В отеле 171 номер, три ресторана, большие конференц-залы.

По словам Терехова, в центре города было два мощных взрыва – это были ракеты типа "С-300", выпущенные из Белгородской области.

"Одна ракета прилетела в гостиницу, вторая ударила по жилому дому тоже в центре", – сказал Терехов.

По состоянию на 21.00 известно о двух раненых в гостинице в центре Харькова. Один из них — иностранный журналист, у него есть обломочные ранения грудной клетки. Также ранена женщина. Обоих госпитализировали.

Попадание в Kharkiv Palace пришлось на 12 этаж.

Фото: Россия обстреляла Харьков (facebook.com/Kharkov.City)

Попадание в другие районы города

Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Александр Тимошко, также было зафиксировано три попадания ракет РФ в Индустриальном районе. Все – в землю. По его словам, в результате этих ударов раненых нет.

Еще одно из попаданий разрушило детский сад, а жилые дома рядом повреждены взрывной волной.

Как сообщили в Минздраве, в результате обстрела повреждено помещение трех медучреждений города.

Предварительно ни один из пациентов медучреждений и медперсонал больниц не пострадал.

Фото: россияне попали в больницы в Харькове (t.me/mozofficial)

Ракетный обстрел Украины в ночь на 29 декабря

Ночью, 29 декабря, враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА.

Также во время атаки враг запустил десятки ракет. Террористы применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.