UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по центру далекого космічного зв'язку під Євпаторією: ЗМІ показали супутниковий знімок

Ілюстративне фото: ЗСУ завдали ракетного удару по центру далекого космічного зв'язку в Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники, ймовірно, атакували центр далекого космічного зв'язку під тимчасово окупованою Євпаторією 23 червня. З'явився супутниковий знімок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода в Telegram.

Як зауважило видання, на супутникових знімках можна побачити наслідки пожежі на військовому об'єкті росіян у селі Вітіно, де розміщено центр далекого космічного зв'язку.

Журналісти наголошують, що це важлива військова частина у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян.

Що передувало

Нагадаємо, 23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Росіяни скаржилися на ракетний удар по півострову. Офіційного підтвердження української сторони не було.

Сьогодні, 24 червня, видання Defence Express написало про те, що українські захисники атакували центр далекого космічного зв'язку під Євпаторією. Про це свідчили відео, які оприлюднили у мережі.

У виданні наголошували, що центр далекого космічного зв'язку є досить унікальним об'єктом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвпаторіяКримВійна в УкраїніРакетний удар