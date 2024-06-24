Удар по центру далекого космічного зв'язку під Євпаторією: ЗМІ показали супутниковий знімок

Що передувало

Нагадаємо, 23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Росіяни скаржилися на ракетний удар по півострову. Офіційного підтвердження української сторони не було.

Сьогодні, 24 червня, видання Defence Express написало про те, що українські захисники атакували центр далекого космічного зв'язку під Євпаторією. Про це свідчили відео, які оприлюднили у мережі.

У виданні наголошували, що центр далекого космічного зв'язку є досить унікальним об'єктом.

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