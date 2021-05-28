"УДАР" требует наказать коцюбинского депутата "Новых лиц", который ударил их депутата

"После закрытия сессионного заседания Коцюбинского поселкового совета состоялся позорный инцидент: депутат от партии "Новые лица" Александр Хвостенко ударил депутатку от "УДАРа" Елену Сокотюк по голове. Требуем от правоохранителей тщательного расследования этого инцидента, а от руководства партии "Новые лица" - реакции на недостойны действия депутата. Считаем такое поведение абсолютно недопустимым. Убеждены, Хвостенко должен нести юридическую и политическую ответственность", - сказано в заявлении.

В партии отметили, что на Сокотюк напали из-за того, что она снимала на видео конфликт депутатов провластного большинства с местным жителем.

"Инцидент произошел из-за того, что Елена Сокотюк фиксировала на видео конфликт, который начали депутаты от партии "Новые лица". Они давили на местного жителя Юрия Устиновского, который задавал им "неудобные" вопросы как представителям провластного большинства. Елена Сокотюк громко заявила о том, что видит и фиксирует противоправные действия. После этого Хвостенко выбил у нее телефон из рук и ударил", - сообщили в "УДАРе".

В партии заверили, что сделают все возможное для защиты Сокотюк и восстановления справедливости.