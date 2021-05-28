"УДАР" вимагає покарати коцюбинського депутата "Нових облич", який вдарив їхню депутатку

"Після закриття сесійного засідання Коцюбинської селищної ради відбувся ганебний інцидент: депутат від партії "Нові обличчя" Олександр Хвостенко вдарив депутатку від "УДАРу" Олену Сокотюк по голові. Вимагаємо від правоохоронців ретельного розслідування цього інциденту, а від керівництва партії «Нові обличчя» - реакції на недостойні дії депутата. Вважаємо таку поведінку абсолютно неприпустимою. Переконані, Хвостенко має нести юридичну і політичну відповідальність", - йдеться у заяві.

У партії зазначили, що на Сокотюк напали через те, що вона знімала на відео конфлікт депутатів провладної більшості з місцевим мешканцем.

"Інцидент стався через те, що Олена Сокотюк фіксувала на відео конфлікт, який почали депутати від партії "Нові обличчя". Вони тиснули на місцевого мешканця Юрія Устіновського, який ставив їм "незручні" запитання як представникам провладної більшості. Олена Сокотюк голосно заявила про те, що бачить і фіксує протиправні дії. Після цього Хвостенко вибив у неї телефон з рук та вдарив", - повідомили в "УДАРі".

У партії запевнили, що зроблять усе можливе для захисту Сокотюк і відновлення справедливості.