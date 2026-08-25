Удар по торговому центру у Кривому Розі: стали відомі остаточні наслідки

Наслідки удару

Під час робіт фахівці обстежили всю територію торговельного центру та розібрали близько 5000 кв. м зруйнованих конструкцій. Загалом із місця події вивезли приблизно 1230 тонн будівельних матеріалів.

Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення. Серед постраждалих – 26 дітей .

Рятувальники завершили роботи

До ліквідації наслідків удару залучили майже 200 рятувальників та понад 40 одиниць спеціальної та важкої інженерної техніки.

Допомога у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт надали фахівці із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей.