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Удар по торговому центру в Кривом Роге: стали известны окончательные последствия

14:06 25.08.2026 Вт
1 мин
Спасателям пришлось разобрать тысячи квадратных метров конструкций
aimg Анастасия Никончук
Фото: разбор завалов на месте удара по ТЦ в Кривом Роге (ТСЧС)

В Кривом Роге завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по торговому центру. Спасатели разобрали около 5 тысяч кв. м разрушенных конструкций и вывезли более 1200 тонн строительных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС.

Последствия удара

Во время работ специалисты обследовали всю территорию торгового центра и разобрали около 5000 кв. м разрушенных конструкций. Всего с места происшествия вывезли примерно 1230 тонн строительных материалов.

В результате российской атаки погибли 16 человек, еще 136 получили ранения. Среди пострадавших - 26 детей.

Спасатели завершили работы

К ликвидации последствий удара привлекли почти 200 спасателей и более 40 единиц специальной и тяжелой инженерной техники.

Помощь в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ предоставили специалисты из Сумской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Одесской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областей.

Фото: ГСЧС

Напоминаем, что в пятницу, 21 августа, российские войска атаковали крупнейший торговый комплекс Кривого Рога ударным беспилотником. В результате удара в здании возник пожар, торговый центр получил значительные повреждения, также сообщалось о большом количестве пострадавших.

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