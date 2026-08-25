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Удар по торговому центру у Кривому Розі: стали відомі остаточні наслідки

14:06 25.08.2026 Вт
1 хв
Рятувальникам довелося розібрати тисячі квадратних метрів конструкцій
aimg Анастасія Никончук
Удар по торговому центру у Кривому Розі: стали відомі остаточні наслідки Фото: розбір завалів на місці удару по ТЦ у Кривому Розі (ТСНС)
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У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговому центру. Рятувальники розібрали близько 5 тисяч кв. м зруйнованих конструкцій та вивезли понад 1200 тонн будівельних матеріалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС.

Наслідки удару

Під час робіт фахівці обстежили всю територію торговельного центру та розібрали близько 5000 кв. м зруйнованих конструкцій. Загалом із місця події вивезли приблизно 1230 тонн будівельних матеріалів.

Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення. Серед постраждалих – 26 дітей .

Рятувальники завершили роботи

До ліквідації наслідків удару залучили майже 200 рятувальників та понад 40 одиниць спеціальної та важкої інженерної техніки.

Допомога у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт надали фахівці із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей.

Фото: ДСНС

Нагадуємо, що у п'ятницю, 21 серпня, російські війська атакували найбільший торговий комплекс Кривого Рогу ударним безпілотником. Внаслідок удару в будівлі виникла пожежа, торговий центр отримав значні пошкодження, також повідомлялося про велику кількість постраждалих.

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