Удар по торговому центру в Кривом Роге: стали известны окончательные последствия
В Кривом Роге завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по торговому центру. Спасатели разобрали около 5 тысяч кв. м разрушенных конструкций и вывезли более 1200 тонн строительных материалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС.
Последствия удара
Во время работ специалисты обследовали всю территорию торгового центра и разобрали около 5000 кв. м разрушенных конструкций. Всего с места происшествия вывезли примерно 1230 тонн строительных материалов.
В результате российской атаки погибли 16 человек, еще 136 получили ранения. Среди пострадавших - 26 детей.
Спасатели завершили работы
К ликвидации последствий удара привлекли почти 200 спасателей и более 40 единиц специальной и тяжелой инженерной техники.
Помощь в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ предоставили специалисты из Сумской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Одесской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областей.
Напоминаем, что в пятницу, 21 августа, российские войска атаковали крупнейший торговый комплекс Кривого Рога ударным беспилотником. В результате удара в здании возник пожар, торговый центр получил значительные повреждения, также сообщалось о большом количестве пострадавших.