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Удар Свитолиной признан лучшим моментом дня на турнире в Бирмингеме

НовостиСпорт    21.06.2018 - 10:05
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/BritishTennis)
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/BritishTennis)

Украинка в матче 1/8 финала одолела Ализе Корне

Бэкхенд украинской тенниситки Элины Свитолиной в матче 1/8 финала турнира в Бирмингеме против француженки Ализе Корне признан ударом дня. Об этом сообщает официальный Youtube-канал Женской теннисной ассоциации (WTA).

 

Свитолина обыграла Корне со счетом 6:4, 6:2. Таким образом, украинка впервые вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с 30 ракеткой мира румынкой Михаэла Бузарнеску и попробует взять у нее реванш за сенсационное поражение на Roland Garros. Только в этот раз теннисистки встретятся на траве.

Напомним, ранее вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно преодолела первый круг травяного турнира в Бирмингеме.

Отметим, Цуренко и Свитолина выиграли свои первые матчи на травяном покрытии в этом году.

Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Свитолина с победы стартовала на своем первом травяном турнире сезона
Теги публикации: Теннис, Элина Свитолина, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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