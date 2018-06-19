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Цуренко вслед за Свитолиной вышла во второй раунд турнира в Бирмингеме

НовостиСпорт    19.06.2018 - 17:49
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/BritishTennis)
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/BritishTennis)

Матч против Уотсон стал первым для Леси после травмы

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно преодолела первый круг травяного турнира серии WTA Premier в английском Бирмингеме. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

В первом круге украинка в двух сетах разобралась с 86 номером мирового рейтинга Хизер Уотсон из Великобритании - 7:6 (2), 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. 

Во втором круге украинку ждет противостояние с победительницей пары между чешкой Кристиной Плишковой (WTA 74) и россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA 14).

Матч против Уотсон стал для Цуренко первым, который она сыграла после травмы, полученной в матче Roland Garros.

Напомним, ранее во второй круг турнира в Бирмингеме уже вышла и Элина Свитолина, которая в первом раунде в трех сетах справилась с хорваткой Донной Векич.

Отметим, Цуренко и Свитолина выиграли свои первые матчи на травяном покрытии в этом году.

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Теги публикации: Теннис, Элина Свитолина, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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