Цуренко вслед за Свитолиной вышла во второй раунд турнира в Бирмингеме

Матч против Уотсон стал первым для Леси после травмы

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно преодолела первый круг травяного турнира серии WTA Premier в английском Бирмингеме. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

В первом круге украинка в двух сетах разобралась с 86 номером мирового рейтинга Хизер Уотсон из Великобритании - 7:6 (2), 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту.

Во втором круге украинку ждет противостояние с победительницей пары между чешкой Кристиной Плишковой (WTA 74) и россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA 14).

Матч против Уотсон стал для Цуренко первым, который она сыграла после травмы, полученной в матче Roland Garros.

Напомним, ранее во второй круг турнира в Бирмингеме уже вышла и Элина Свитолина, которая в первом раунде в трех сетах справилась с хорваткой Донной Векич.

Отметим, Цуренко и Свитолина выиграли свои первые матчи на травяном покрытии в этом году.