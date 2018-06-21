Удар Світоліної визнаний кращим моментом дня на турнірі в Бірмінгемі

Українка в матчі 1/8 фіналу здолала Алізе Корне

Бекхенд української теннісіткі Еліни Світоліної в матчі 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі проти француженки Алізе Корне визнаний ударом дня. Про це повідомляє офіційний Youtube-канал Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Світоліна обіграла Корне з рахунком 6:4, 6:2. Таким чином, українка вперше вийшла в чвертьфінал турніру, де зустрінеться з 30 ракеткою світу румункою Міхаелою Бузарнеску і спробує взяти у неї реванш за сенсаційну поразку на Roland Garros. Тільки цього разу тенісистки зустрінуться на траві.

Нагадаємо, раніше друга ракетка України Леся Цуренко успішно подолала перше коло трав'яного турніру в Бірмінгемі.

Зазначимо, Цуренко і Світоліна виграли свої перші матчі на трав'яному покритті в цьому році.