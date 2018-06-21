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Удар Світоліної визнаний кращим моментом дня на турнірі в Бірмінгемі

НовиниСпорт    21.06.2018 - 10:05
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/BritishTennis)
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/BritishTennis)

Українка в матчі 1/8 фіналу здолала Алізе Корне

Бекхенд української теннісіткі Еліни Світоліної в матчі 1/8 фіналу турніру в Бірмінгемі проти француженки Алізе Корне визнаний ударом дня. Про це повідомляє офіційний Youtube-канал Жіночої тенісної асоціації (WTA).

 

Світоліна обіграла Корне з рахунком 6:4, 6:2. Таким чином, українка вперше вийшла в чвертьфінал турніру, де зустрінеться з 30 ракеткою світу румункою Міхаелою Бузарнеску і спробує взяти у неї реванш за сенсаційну поразку на Roland Garros. Тільки цього разу тенісистки зустрінуться на траві.

Нагадаємо, раніше друга ракетка України Леся Цуренко успішно подолала перше коло трав'яного турніру в Бірмінгемі.

Зазначимо, Цуренко і Світоліна виграли свої перші матчі на трав'яному покритті в цьому році.

Світоліна вперше вийшла у чвертьфінал турніру в Бірмінгемі Світоліна з перемоги стартувала на своєму першому трав'яному турнірі сезону
Теги публікації: Теннис, Элина Свитолина, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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