Удар по Сумах. Серед поранених четверо дітей, поліція уточнила наслідки обстрілу (фото)

У правоохоронних органах уночі 2 вересня розповіли про наслідки ворожого удару по Сумах.

"Через обстріл поранення отримали тринадцять людей, серед яких четверо дітей. Руйнувань зазнав заклад освіти та щонайменше п'ять багатоповерхівок", - розповіли в поліції.

Зазначимо, що раніше в пресі була інформація про двох постраждалих дітей внаслідок ворожого удару по приміщенню закладу освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.

В НПУ також поінформували, що поліцейські документують черговий воєнний злочин російських загарбників.

"На місці події працюють всі профільні служби, мешканцям пошкоджених будинків надають необхідну допомогу", - передали в поліції.

За фактом чергового удару по цивільних об'єктах міста Суми було розпочате кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального Кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Крім того, відділ комунікації поліції Сумської області оприлюднив фото наслідків ворожого обстрілу Сум.

Наслідки удару по Сумах ввечері 1 вересня (фото: su.npu.gov.ua)

Що передувало

Нагадаємо, ввечері 1 вересня стало відомо про російський ракетний удар по місту Суми, та влучання по приміщенню закладу освіти.

Тоді в Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що будівля в яку влучила ракета росіян, знаходиться серед житлового мікрорайону міста.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що серед постраждалих є хлопчик 7 років і дівчинка 13 років.

Згодом у Сумській міськраді розповіли, що у Сумах кількість постраждалих через російський обстріл зросла до 13 осіб. Також повідомили, що четверо людей поміщені до стаціонару, четверо отримали медичну допомогу на місці, п'ятеро - лікуватимуться амбулаторно.