Удар по Сумах: ФК "Динамо" закликав світову спільноту допомогти Україні

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) опублікував заяву у відповідь на чергову російську атаку по цивільних у Сумах. У зверненні клуб назвав удар "черговим нелюдським злочином" та закликав міжнародну спільноту посилити підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Підлий удар по цивільним у Сумах, десятки вбитих та поранених. Удар двома балістичними ракетами по центру міста. Удар, єдиною ціллю якого була смерть і тільки смерть українців", - йдеться в заяві.

У клубі наголосили, що щоденні вбивства українців на фронті й у тилу не мають стати рутиною, і що світ не повинен звикати до таких злочинів.

"Це повинно припинитися. Допоможіть нашій країні захистити себе, допоможіть зупинити цю звірську орду, яка вміє лише вбивати та калічити людей", - зазначили у "Динамо".

Футбольний клуб закликав надати Україні більше зброї та фінансової допомоги, підкресливши, що лише після цього може настати дипломатичне врегулювання.

"На жаль, дипломатія з боку росії виглядає саме так, як ми побачили це сьогодні", - йдеться у зверненні.

"Динамо" висловило співчуття родинам загиблих у Сумах та в інших українських містах, які щодня зазнають обстрілів з боку РФ.

Обстріл Сум 13 квітня

Нагадаємо, що ворог атакував місто Суми двома балістичними ракетами. Удари прийшлись по центру міста, де було багато людей, зокрема, на вулиці, в автомобілях і громадському транспорті. Як поінформували у Сумській МВА, саме другий удар став тим, який призвів до великих людських втрат.

Зазначимо, що станом на 14:10 було відомо про 32 загиблих, а станом на 15:35 про 99 постраждалих.

Детально про атаку на місто Суми - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.