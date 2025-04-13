Удар по Сумам: ФК "Динамо" призвал мировое сообщество помочь Украине

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) опубликовал заявление в ответ на очередную российскую атаку по гражданским в Сумах. В обращении клуб назвал удар "очередным бесчеловечным преступлением" и призвал международное сообщество усилить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Подлый удар по гражданским в Сумах, десятки убитых и раненых. Удар двумя баллистическими ракетами по центру города. Удар, единственной целью которого была смерть и только смерть украинцев", - говорится в заявлении.

В клубе подчеркнули, что ежедневные убийства украинцев на фронте и в тылу не должны стать рутиной, и что мир не должен привыкать к таким преступлениям.

"Это должно прекратиться. Помогите нашей стране защитить себя, помогите остановить эту зверскую орду, которая умеет только убивать и калечить людей", - отметили в "Динамо".

Футбольный клуб призвал предоставить Украине больше оружия и финансовой помощи, подчеркнув, что только после этого может наступить дипломатическое урегулирование.

"К сожалению, дипломатия со стороны России выглядит именно так, как мы увидели это сегодня", - говорится в обращении.

"Динамо" выразило соболезнования семьям погибших в Сумах и в других украинских городах, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны РФ.

Обстрел Сум 13 апреля

Напомним, что враг атаковал город Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в частности, на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям.

Отметим, что по состоянию на 14:10 было известно о 32 погибших, а по состоянию на 15:35 о 99 пострадавших.

Подробно об атаке на город Сумы - читайте в материале РБК-Украина.

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