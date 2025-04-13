UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Удар по Сумах: 68 людей в лікарнях, 8 з них у важкому стані

Фото: рятувальники на місці подій у Сумах (Богдана Лясківська, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Внаслідок балістичної атаки РФ по Сумах загинули десятки людей. Крім того, понад 100 осіб постраждали і більшість з них перебуває в лікарн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Глава держави поінформував, що ліквідація наслідків триває. Усі необхідні служби долучені до рятувальних операції.

"68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро - у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський уточнив, що загалом своїм ударом російські окупанти пошкодили 20 будівель. Серед них: університет, кафе, магазини, районний суд, багатоквартирні будинки.

"Я дякую всім, хто залучений до допомоги людям на місці обстрілу: бригадам екстреної медичної допомоги, ДСНС, Нацполіції, комунальним службам та волонтерам. Постраждалим є куди звертатися по допомогу, і завдяки вам вона надається так, як потрібно", - резюмував президент.

Детальніше про наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСумиВійна в Україні