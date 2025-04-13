Удар по Сумах: 68 людей в лікарнях, 8 з них у важкому стані

Внаслідок балістичної атаки РФ по Сумах загинули десятки людей. Крім того, понад 100 осіб постраждали і більшість з них перебуває в лікарн
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Глава держави поінформував, що ліквідація наслідків триває. Усі необхідні служби долучені до рятувальних операції.
"68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро - у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський уточнив, що загалом своїм ударом російські окупанти пошкодили 20 будівель. Серед них: університет, кафе, магазини, районний суд, багатоквартирні будинки.
"Я дякую всім, хто залучений до допомоги людям на місці обстрілу: бригадам екстреної медичної допомоги, ДСНС, Нацполіції, комунальним службам та волонтерам. Постраждалим є куди звертатися по допомогу, і завдяки вам вона надається так, як потрібно", - резюмував президент.
Детальніше про наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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