ua en ru
Нд, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Удар по Сумах: 68 людей в лікарнях, 8 з них у важкому стані

Неділя 13 квітня 2025 22:51
UA EN RU
Удар по Сумах: 68 людей в лікарнях, 8 з них у важкому стані Фото: рятувальники на місці подій у Сумах (Богдана Лясківська, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Внаслідок балістичної атаки РФ по Сумах загинули десятки людей. Крім того, понад 100 осіб постраждали і більшість з них перебуває в лікарн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Глава держави поінформував, що ліквідація наслідків триває. Усі необхідні служби долучені до рятувальних операції.

"68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро - у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський уточнив, що загалом своїм ударом російські окупанти пошкодили 20 будівель. Серед них: університет, кафе, магазини, районний суд, багатоквартирні будинки.

"Я дякую всім, хто залучений до допомоги людям на місці обстрілу: бригадам екстреної медичної допомоги, ДСНС, Нацполіції, комунальним службам та волонтерам. Постраждалим є куди звертатися по допомогу, і завдяки вам вона надається так, як потрібно", - резюмував президент.

Детальніше про наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Суми Війна в Україні
NEWS
Росіяни втратили за добу 1220 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - Генштаб
Росіяни втратили за добу 1220 солдатів і понад 260 одиниць техніки, - Генштаб
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ