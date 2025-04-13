Удар по Сумах: 68 человек в больницах, 8 из них в тяжелом состоянии

В результате баллистической атаки РФ по Сумах погибли десятки людей. Кроме того, более 100 человек пострадали и большинство из них находится в больницах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства проинформировал, что ликвидация последствий продолжается. Все необходимые службы приобщены к спасательным операции.

"68 пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях. Из них восемь - в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых", - говорится в сообщении.

Также Зеленский уточнил, что в целом своим ударом российские оккупанты повредили 20 зданий. Среди них: университет, кафе, магазины, районный суд, многоквартирные дома.

"Я благодарю всех, кто привлечен к помощи людям на месте обстрела: бригадам экстренной медицинской помощи, ГСЧС, Нацполиции, коммунальным службам и волонтерам. Пострадавшим есть куда обращаться за помощью, и благодаря вам она предоставляется так, как нужно", - резюмировал президент.