Удар по складу боєприпасів у Воронезькій області: ЗМІ показали супутниковий знімок

Українські розвідники сьогодні, 25 червня, вдарили по складу боєприпасів у Воронезькій області. З'явився супутниковий знімок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" у Telegram .

На супутниковому знімку, який оприлюднило видання, можна побачити пожежу на складі боєприпасів у Ольховатці Воронезької області. На фото - щонайменше 2 осередка пожежі.

Фото: супутниковий знімок наслідків удару по Воронезькій області (t.me/krymrealii)

Журналісти звертають увагу, що це відповідає інформації місцевих жителів, які скаржилися на атаку двох дронів у ніч проти вівторка.

Склад росіяни обладнали на території колишньої ферми.

Варто зауважити, що детонацію в Ольховатському районі підтверджував губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Він зазначав, що там запровадили режим НС.