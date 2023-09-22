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Удар по штабу РФ у Севастополі коригували жителі міста та партизани, - АТЕШ

Фото: удар по штабу РФ у Севастополі коригували жителі міста та партизани (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Жителі Севастополя та партизани допомогли українським військовим вдарити по російському штабу Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТЕШ у Telegram.

"АТЕШ та севастопольці коригували удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі", - сказано у повідомленні військового руху українців та кримських татар.

 

Фото: дим над штабом Чорноморського флоту РФ у Севастополі (t.me/atesh_ua)

В АТЕШ уточнили, що вже довгий час збирають інформацію про військові об'єкти Севастополя та місця розміщення протиповітряної оборони. Така інформація допомогла ЗСУ оцінити обстановку та успішно завдати удару по штабу ворога.

Учасники руху також подякували російському Міноборони за затримки виплат військовим, які "допомагають залучити до співпраці офіцерів з Чорноморського флоту РФ".

Атака на штаб РФ у Севастополі

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у Севастополі пролунали вибухи. Пізніше з'ясувалося, що по штабу Чорноморського флоту РФ у місті було завдано удару.

У мережі публікували відео, на яких можна було помітити значні пошкодження будівлі та стовп диму.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

Більш детально про атаку можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

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Збройні сили УкраїниСевастопільКрымЧерноморский флотВійна Росії проти України