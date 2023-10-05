Удар по штабу Чорноморського флоту: РФ перекинула 14 кораблів у Новоросійськ

Так, як розповів аналітик, до Новоросійська окупанти перекинули два фрегати проекту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

Зокрема, супутникові знімки від 2 жовтня говорять про те, що у Феодосії в анексованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі.

А в самому Севастополі, судячи з тих же знімків від 2 жовтня, залишаються чотири великі десантні кораблі проекту 775 (за класифікацією НАТО - Ropucha) та підводний човен класу Kilo.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, 22 вересня було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

В результаті 34 російські офіцери загинули, 105 поранених. Серед загиблих називався і командувач Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Віктор Соколов.

Але за кілька днів після удару Міноборони РФ показало нібито "живого" Соколова. Нині інформація про його долю після удару уточнюється.

Про те, що після удару по штабу Чорноморського флоту російські війська перевели кілька кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками, стверджувалося й у звіті Інституту вивчення війни. При цьому російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.