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Удар "Шахедами" по Одесі: поліція показала перші хвилини після атаки

Фото: росіяни вдарили "Шахедами" по Одесі (t.me/odeskaODA)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в ніч проти 23 квітня вдарили по Одесі ударними безпілотниками "Шахед". З'явилося відео перших хвилин після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Telegram.

Білошицький оприлюднив відео, на якому можна побачити, як поліцейські допомагають мешканцям Одеси після "прильоту" у місті.

Він нагадав, що внаслідок атаки були постраждалі, зокрема діти.

Поліцейські одразу розпочали евакуацію громадян після прибуття на місце події. В одній із квартир врятували чоловіка, який не міг пересуватися самостійно.

Також під завалами опинився собака, його дістали та передали господарям.

До лікарні поліцейські доправили маму із 5-місячним сином. Вони отримали травми внаслідок падіння скла.

Атака на Одесу

Нагадаємо, 23 квітня вночі російські окупанти вкотре атакували Україну з використанням дронів-камікадзе.

Під ударом, зокрема, була Одеса. Там внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, поранення отримали дев'ять мирних жителів. Серед постраждалих - четверо дітей.

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