Удар "Шахедами" по Одесі: поліція показала перші хвилини після атаки

Російські окупанти в ніч проти 23 квітня вдарили по Одесі ударними безпілотниками "Шахед". З'явилося відео перших хвилин після атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Telegram.
Білошицький оприлюднив відео, на якому можна побачити, як поліцейські допомагають мешканцям Одеси після "прильоту" у місті.
Він нагадав, що внаслідок атаки були постраждалі, зокрема діти.
Поліцейські одразу розпочали евакуацію громадян після прибуття на місце події. В одній із квартир врятували чоловіка, який не міг пересуватися самостійно.
Також під завалами опинився собака, його дістали та передали господарям.
До лікарні поліцейські доправили маму із 5-місячним сином. Вони отримали травми внаслідок падіння скла.
Нагадаємо, 23 квітня вночі російські окупанти вкотре атакували Україну з використанням дронів-камікадзе.
Під ударом, зокрема, була Одеса. Там внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, поранення отримали дев'ять мирних жителів. Серед постраждалих - четверо дітей.
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