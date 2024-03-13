UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі

Фото: війська РФ вдарили по багатоповерхівці у Сумах, є жертви (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Константин Широкун

Росіяни сьогодні вночі, 13 березня, ударним дроном типу "Шахед" вдарили багатоповерхівкою в Сумах. Внаслідок атаки є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Внаслідок влучення ворожого БпЛА типу "Шахед" до житлового п'ятиповерхового будинку, попередньо пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновано", - йдеться в повідомленні ОВА.

За попередньою інформацією, з-під завалів врятовано 10 осіб, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль є загиблі, інформація уточнюється.

Повідомляється, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі необхідні служби, розгорнуть пункт обігріву.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВторгнення Росії до УкраїниДрони