Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах: з-під завалів дістали 10 людей, є загиблі

Росіяни сьогодні вночі, 13 березня, ударним дроном типу "Шахед" вдарили багатоповерхівкою в Сумах. Внаслідок атаки є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сумської ОВА.
"Внаслідок влучення ворожого БпЛА типу "Шахед" до житлового п'ятиповерхового будинку, попередньо пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновано", - йдеться в повідомленні ОВА.
За попередньою інформацією, з-під завалів врятовано 10 осіб, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль є загиблі, інформація уточнюється.
Повідомляється, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють усі необхідні служби, розгорнуть пункт обігріву.
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