Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 10 человек, есть погибшие

"В результате попадания вражеского БпЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 – разрушены", - говорится в сообщении ОВА.

По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие, информация уточняется.

Сообщается, что аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт обогрева.

Удары россиян по Сумской области

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Сумам и области. Так, сегодня ночью, 13 марта, в городе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Кроме того, вчера, 12 марта, враг обстрелял территорию Сумской области. В результате атаки КАБами есть разрушения и пострадавшие, среди которых дети.

Кроме того, россияне били по Сумам 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших. В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбито 135 окон и 10 дверей.