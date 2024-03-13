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Удар "Шахеда" по многоэтажке в Сумах: из-под завалов достали 10 человек, есть погибшие

Фото: войска РФ ударили по многоэтажке в Сумах, есть жертвы (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 13 марта, ударным дроном типа "Шахед" ударили по многоэтажке в Сумах. В результате атаки есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В результате попадания вражеского БпЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 – разрушены", - говорится в сообщении ОВА.

По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие, информация уточняется.

Сообщается, что аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт обогрева.

Удары россиян по Сумской области

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Сумам и области. Так, сегодня ночью, 13 марта, в городе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Кроме того, вчера, 12 марта, враг обстрелял территорию Сумской области. В результате атаки КАБами есть разрушения и пострадавшие, среди которых дети.

Кроме того, россияне били по Сумам 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших. В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбито 135 окон и 10 дверей.

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